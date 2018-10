X Factor 2018 - Anticipazioni Home Visit, ospiti: Alioscia Bisceglia, Ghemon, Achille Lauro e Takagi e Ketra

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gliin onda questa sera su Sky Uno (canale 108), che seguiremo su Leggo.it , concludono la fase di selezione di X Factor 2018. Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento formeranno le squadre che, dalla prossima settimana, si sfideranno sul palco dell’X Factor Arena. Il padrone di casa Alessandro Cattelan riepilogherà le regole di quest’ultimo step prima del live.Venti aspiranti concorrenti, quattro location diverse: Provenza, Norvegia, Belgio e Toscana, quattro ospiti a sostegno di ciascun giudice, con un unico obiettivo: scegliere i 12 protagonisti di questa edizione del talent Sky prodotto da Fremantle.è ina con Takagi e Ketra, per formare la squadra degli. Dovrà scegliere tra Matteo Costanzo, il produttore che da anni lavora al servizio di altri musicisti e che ora ha scelto di diventare protagonista della propria musica; Jennifer Milan, tornata da Los Angeles per trasformare la sua passione per la musica in un lavoro anche in Italia; Naomi Rivieccio, che ha conquistato una standing ovation durante il Bootcamp con il brano di Christina Aguilera Ain’t No Other Man; Gaston Facundo Gordillo l’italo-argentino busker di professione che gira le strade del mondo portando la sua musica e Renza Castelli, che ha confermato di essere una delle concorrenti più raffinate della sua categoria con una cover acustica di Mad About You degli Hooverphonic.A contendersi invece i 3 posti a disposizione della squadra deglicapitanata daassistita da, in Provenza ci sono: Leonardo Parmeggiani che ha ottenuto un posto agli Home Visit grazie alla sua particolare timbrica,a cui il pubblico ha tributato una standing ovation per l’interpretazione di “Kurt Cobain” di Brunori Sas; Pierfrancesco Criscitiello, in arte Pjero, che accompagnato dalla sua chitarra ha cantato “Father And Son” di Cat Stevens; il krooner sedicenne Emanuele Bertelli che suona il pianoforte e Marco Anastasio, in arte Anastasio, che ha impressionato giudici e pubblico con una originale reinterpretazione di “Generale” di Francesco De Gregori.mentore delle, conta sul sostegno die in Belgio dovrà scegliere tra Camilla Musso, la giovane con i capelli bianconeri che alle Audition ha commosso tutti con La sera dei miracoli di Lucio Dalla; Martina Attili, la cantautrice sedicenne autrice di Cherofobia; Ilaria Pieri che ha presentato Garden di Halsey; Luna Melis che ha scatenato il pubblico con la sua cover di Black Widow di Rita Ora feat. Iggy Azalea e infine Sherol Dos Santos Da Veiga la ventunenne di origini capoverdiane che ha commosso tutti con la difficile interpretazione di “Listen” di Beyoncé.Ultima puntata perin Norvegia consceglierà le 3per poi cedere il passo ai live al suo giudice sostituto Lodo Guenzi : Red Bricks Foundation, che con il loro inedito “I wanna play with heart”, avevano portato una ventata di rock british sul palco delle Audition e al Bootcamp si sono esibiti con “Someday” dei The Strokes; Seveso Casino Palace che hanno stupito tutti con la loro versione di “I Miss The Misery” degli Halestorm; Inquietude, che hanno portato sul palco del Bootcamp una interessante cover di “Anna” di Lucio Battisti; Moka Stone che hanno colpito giudici e pubblico per aver riscritto la strofa di “Renegades of Funk” dei Rage Against The Machine e i Bowland, la band che “disegna” con i suoni, che ha cantato “Maybe Tomorrow" degli Stereophonics conquistando tutti all’unanimità.Ultima fase di selezioni anche per Strafactor, che vede contrapposte due generazioni: ELIO e PUPO da un lato studiano le scelte degli avversari per selezionare i 5 “big” delle passate edizioni, mentre la DARK POLO GANG è concentrata a formare la propria squadra scegliendo i 12 concorrenti che parteciperanno ai Live. Al timone dello Strafactor c’è, per il 4° anno consecutivo, la conduttrice televisiva e radiofonica Daniela Collu.