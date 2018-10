Tutte pazze per Leo Gassmann, il fascinoso figlio di Alessandro conquista X Factor (e non solo)

Leo Gassmann ha fatto strage di cuori ieri sera. Guardate la performance che gli ha permesso di accedere agli Home Visit di #XF12!

Il Dna non mente. Sicuramente non nel caso di Leo, il figlio 19enne di Alessandro Gassmann e dell'attrice Sabrina Knaflitz, che entrato a far parte del cast di X Factor ha conquistato i 4 giudici e non solo. Il nipote di Vittorio che nell'ultima esibizione ha portato un brano d'autore "Kurt Cobain" di Brunori Sas ha ereditato tutto il fascino dei Gassmann e il pubblico femminile ha apprezzato.Su Instagram il suo profilo conta già oltre 50 mila follower. Da Mara Maionchi che l'ha voluto in squadra: «Non so come ti chiami di cognome, ma per me sei dentro» ad Asia Argento che riferendosi al suo essere figlio d'arte ha detto: «Conosco quel genere di peso», sono giù tutti pazzi per Leo.Il padre Alessandro recentemente ha dichiarato in un'intervista al settimanale Tu Style: «E' bravissimo e ha una grande passione per la musica, però gli dico sempre che l'università viene prima».Viso pulito e capello ribelle, è un giocatore di rugby da sempre appassionato di musica. E basta che sorrida e la somiglianza con papà Alessandro è davvero impressionante. Sui social è solo Leogass: nessuna foto con papà, nè riferimenti alla famiglia di artisti. Ci sono quelle con mamma però, l’attrice Sabrina Knaflitz: è stata lei a spingerlo da bambino a partecipare alle selezioni per il Conservatorio di Santa Cecilia, a Roma.«Il tuo è un cognome importante», continunano a ripetergli a X Factor. «Cerco di conviverci», sorride Leo che ha già avuto modo di mostrare il suo talento. E non è poco.