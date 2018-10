X Factor 2018, Ecco le Band scelte da Asia Argento che ai live troveranno Lodo Guenzi

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ultima puntata dianche per. Dopotocca a lei portare aglii 5 talenti diAd Asia sono state assegnate le, ma come sappiamo non sarà lei a seguire i gruppi: ai Live, comela scorsa settimana, ci saràSi avvicina il momento dell'addio per Asia Argento, uno dei giudici di X Factor più talentuosi di tutte le edizione, che però non ritroveremo ai Live a seguito dello. Il pubblico la rimpiange ma ormai le strade tra l'attrice romana e il talent di Sky si sono divise.Le Band che accedono agli Home Visit sono:- "La fondazione dei mattoni rossi" , sono un gruppo di brit rock di Roma. Ai Bootcamp si esibiscono con un pezzo dei The Strokes - "Someday".Manuel Agnelli: «Gli ingredienti li hanno tutti al posto giusto, mancano di particolarità ma a questo puoi pensarci tu»Asia: «Siete la mia sfida, sedetevi!»sono di Milano. Prima di entrare fanno una scommessa con Alessandro Cattelan:«se arriviamo ai live ci regali i calzini di EPCC». Scommessa accettata. Standing ovation per loro.Asia Argento: «Cosa posso aggiungere... andate a sedervi!»Glisono una band di Cantù che fa musica sperimentale. Ai Bootcamp portano "Anna" di Lucio Battisti...molto rischioso. La perfomance risulta convincente.Manuel Agnelli: «La cosa che mi è piaciuta è che hanno capito la canzone»Mara Maionchi: «Mi sono piaciuti, hanno mantenuto le loro caratteriche»Asia Argento «Voi avete talento e mi interessa molto quello che fate, vi meritate una sedia»sono una band di Pisa. Alle Audition hanno ricevuto solo un no da Fedez che lo reputava troppo simile a Salmo. AI Bootcamp portano un brano rivisto dei Rage Against the Machine.«Io penso che un giudice come me ha bisogno di un gruppo come voi», Asia assegna loro una sedia.Ultimi a esibirsi con le sedie tutte piene sono I, band trip-hop formata da tre ragazzi iraniani che vivono a Firenze. Portano un brano degli Stereophonics - Maybe Tomorrow. La voce di Lei Low, la frot girl del gruppo è calda e inconfondibile.Asia: «Ero entusiasta e lo sono ancora di più ora». La Argento si consulta con gli altri giudici per scegliere con chi fare lo switch, vanno via gli In the Loop: «C'è un problema di sovapposizioni» spiega Asia.Anche la categoria Gruppi - Band è al completo. Giovedì prossimo gli Home Visit.