“Non trovo niente di male nella sua decisione di accettare. Poteva avere opinioni diverse in passato sui talent, così come le avevo anch’io, anche se in modo differente dal suo”, Manuel Agnelli, giudice a XFactor, parla dell’arrivo di Lodo Guenzi che ha sostituito Asia Argento, come riportato da Leggo.it , a seguito del clamore per le dichiarazioni dell’attore Jimmy Bennett: “Quando poi vai a conoscere una situazione nel profondo, cambiare idea non è per forza un male. È un tipo intelligente, molto televisivo, saprà rappresentarsi e fare bene”.L’assenza di Asia però sembra averlo colpito (“Certamente, si sa – ha spiegato in un’interista a “Vanity Fair” - avere Asia in giuria per me rappresentava altro, perché avevamo lo stesso modo di intendere la musica”) e con lei al fianco si sentiva più sicuro: “Con lei vicino mi sentivo più forte nel difendere il mio modo di vedere la musica, non per forza quella da grandi numeri o fatta per vendere dischi.La musica non solo è una forma d’arte, e non voglio fare il radical chic, ma è molto di più. Invece sta passando il concetto che, solo se riesci a avere successo, hai un senso. Le persone che mi hanno più influenzato a livello artistico non hanno avuto un grande successo, anzi. Ma sono state fondamentali per me e migliaia di altre persona".