Asia Argento, messaggio per il sostituto a X Factor Lodo Guenzi: «In bocca al lupo "biondino"»

Andranno in onda stasera gli "home visit" di, l'ultima puntata registrata in cui apparenelle vesti di giudice. L'attrice, nonostante l'esclusione dal programma per le note vicende di cronaca, fa il suo in bocca al lupo su Instagram a, il giudice che prenderà il suo posto e che Asia chiama simpaticamente «biondino».Asia Argento ha scritto sul social: «Questa sera la mia ultima puntata a X Factor. Voglio fare un in bocca al lupo al biondino che prenderà il mio posto, ma sopratutto alle fighissime band che avevo scelto con cura ed amore. Continuerò a sostenere i ragazzi e guardare il programma, spero che lo farete anche voi. Peace out!». L'attrice è molto piaciuta al pubblico nelle puntate delle audizioni in cui è presente, ma la produzione non ha cambiato idea: fuori Asia Argento, dentro Lodo Guenzi de "Lo Stato Sociale".Nella puntata in onda stasera i quattro giudici sceglieranno i 12 concorrenti che accederanno ai live.porta i suoi over in Toscana, dove saranno selezionati insieme alla coppia di producer Takagi & Ketra.vola in Francia con i suoi under uomini insieme al rapper Achille Lauro.sarà in Belgio con Ghemon per scegliere le under donna della sua squadra e, infine, Asia Argento sarà in Norvegia con Alioscia Bisceglia, membro dei Casino Royale, per selezionare i tre Gruppi che a partire dal 25 ottobre parteciperanno ai Live insieme al resto dei concorrenti.