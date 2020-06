Vita in Diretta, insultato l'inviato durante il collegamento a Roma. Alberto Matano preoccupato: «Stai attento»

Alberto Matano

Fuori programma, oggi, durante la puntata del salotto di Rai1. Alberto Matano si collega con l'inviato Luca Forlani che si trova a Roma per parlare della regolamentazione dei monopattini.Forlani conduce il collegamento spostandosi in monopattino, da via del Corso a via del Tritone, tra il traffico di Roma. Matano chiede preoccupato: «». Forlani risponde divertito: «».Ma durante lo scambio di battute, passa un automobilista che insulta l'inviato chiedendogli in malo modo di spostarsi. Interviene Matano: «».