Verissimo torna su Canale 5: svelata la data di inizio ufficiale

Verissimo è uno dei programmi pomeridiani più amati dai telespettatori di Canale 5. Durante le puntate dello show di approffondimento di cronaca rosa e non solo, la padrona di casa Silvia Toffanin ospita moltissimi volti noti dello spettacolo che, attraverso l'intervista, raccontano i propri percorsi di vita, le proprie esperienze più belle ma anche quelle più negative. Ora, che settembre si avvicina, Verissimo è pronto a tornare. Ecco le date ufficiali d'inizio.

Verissimo: le date ufficiali

Verissimo è pronto per tenere incollati alla tv i telespettatori più affezionati che, anche in questa nuova stagione, sono pronti ad appassionarsi alle storie dei protagonisti. Al timone del programma di successo, ci sarà sempre Silvia Toffanin che è molto amata dal pubblico per la grande professionalità e discrezione che ha sempre dimostrato anche nelle intervista più difficili dal punto di vista emotivo.

Come annunciato attraverso le varie pagine social, Verissimo ripartirà nuovamente sabato 9 e domenica 10 settembre e occuperà la classica fascia pomeridiana.

Il successo di Verissimo

Verissimo è un programma così amato dal pubblico italiano perché è capace di trasportare all'interno delle storie che racconta i suoi migliaia di telespettatori. Silvia Toffanin piace molto anche sui social dove gli utenti, ogni weekend, le fanno sempre i complimenti per il suo lavoro.

