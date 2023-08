Patrizia Rossetti e la proposta a Pier Silvio Berlusconi: «Un talk a tre in seconda serata con finale hot»

di Redazione web

Patrizia Rossetti (64 anni) ha alle spalle una carriera molto importante, tra partecipazioni ai reality più conosciuti, dal GfVip a Pechino Express, alle ospitate nei talk di Mediaset e Rai. La showgirl, tuttavia, adesso vorrebbe un proprio programma da condurre per farsi conoscere al grande pubblico in tutta la sua bravura e poliedricità.

In una recente intervista, Patizia ha confidato il progetto che avrebbe in mente di proporre a Pier Silvio Berlusconi (54 anni): in seconda serata, con finale hot, ma non trash!

Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Patrizia Rossetti ha intenzione di proporre a Pier Silvio Berlusconi un nuovo programma e la showgirl pare abbia le idee molto chiare al riguardo.

Ecco che cosa ha dichiarato in una recente intervista: «Ho fatto una televisione molto educata, garbata e corretta e se questa dovesse essere la nuova linea editoriale di Mediaset, penso che potrei essere adatta. Se dovesse arrivare qualche proposta mi farebbe piacere, ho anche un progetto in mente. Si tratta di un format con una conduzione a tre: io, Emanuela Folliero e una terza persona che non vorrei ancora svelare. Si tratta di un progetto per annientare la diversità, un piccolo talk show con un’intervista a tutto tondo con finale a sorpresa leggermente hot, ma in maniera garbata.

La proposta della ex GfVip sarà presa in considerazione da Pier Silvio Berlusconi? Restiamo in attesa di scoprire come si evolverà la situazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 09:20

