Ultima fermata, la decisione definitiva di Stefania: «Luca, ho scoperto che fai beneficenza alle donne, allora a me paghi il chirurgo per le occhiaie»

Avevamo lasciato Luca e Stefania a un passo dalla rottura, li ritroviamo pronti per il confronto finale. Nella puntata di ieri di Ultima fermata, su Canale 5, la coppia ha deciso di incontrarsi per capire se investire ancora in un progetto comune o dirsi per sempre addio.

Leggi anche > Ultima fermata, Lucia attacca Manuel: «E' piatto, gli servirebbe un defibrillatore oppure è gay»

Ultima fermata, la decisione definitiva di Stefania

Dopo la scenata di gelosia di mercoledì scorso, Luca ha avuto la notte per riflettere: «Ho capito che l'ho fatta soffrire, ma non voglio farlo mai più» spiega ai compagni di stanza. «Così è peggio perché l'altra persona si allontana ancora di più e si alzano i muri». Forte del suo amore per Stefania, il concorrente decide di chiedere un confronto con lei.

A questo punto la compagna accetta, ma non prima di chiedere alla produzione il vestito più bello da indossare per l'occasione: «Si deve rendere conto di cosa può perdere. Si deve pentire» spiega mentre sfoggia un seducente abito nero tutto spacco e trasparenze.

Non appena la parete magica di Ultima fermata si apre, è Stefania a prendere per prima la parola: «Pretendevi da me dei cambiamenti, sei tu che non capisci che alimenti i miei sospetti e le mie gelosie con il tuo comportamento. Se sono arrivata a tanto era perché volevo che provassi cosa provo io quando tu approcci una ragazza».

«Non mi sono mai fatta toccare da nessuno in 12 anni e ti ho sempre portato rispetto – prosegue Stefania e pare un fiume in piena –. Tu mi hai regalato una favola, ma quattro anni fa mi hai distrutto la vita». E poi ironizza: «Ho scoperto un tuo lato generoso: fai beneficenza alle donne. Regali, cuori, abbracci, complimenti. E io? Tu non hai capito che o scegli me o scegli te, ma se scegli me mi devi portare in palmo di mano».

«Tu ridi, ma io non rido più» prosegue la concorrente, che ha appena scoperto un nuovo segreto sul cellulare del compagno: il contatto della donna con cui l'ha tradita. «Sul tuo telefono c'è ancora il telefono di quella stupida. Di uno come te non so che farmene, non me lo merito».

La riposta di Luca a Ultima fermata

Finalmente è il turno di Luca, che sembra capire i propri errori: «So stare al mio posto. Scusa se ti ho dato della pazza, ho sbagliato. Voglio invecchiare con te. Stefania, se mi dai la possibilità, io cambio» ripete tenendo lo sguardo a terra. L'espressione da cane bastonato e le promesse del fidanzato alla fine convincono Stefania, che ribadisce che «non esiste una seconda possibilità», prima di sciogliersi in un abbraccio con Luca.

«Ho pensato di farti un regalo – dice tutta seria – un tatuaggio in fronte con la pa*ata». E poi aggiunge: «Quando usciamo di qua mi paghi il chirurgo per le occhiaie che mi hai fatto venire dal dispiacere». «Invecchiamo insieme» le ripete Luca, per farsi perdonare. «Invecchia prima tu» le risponde ridendo Stefania, decisa a non farsi più mettere i piedi in testa. Pace fatta, sembrerebbe.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 21:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA