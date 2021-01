Come passa il tempo uno street artist in smart working? Il celebre Tvboy, direttamente dalla sua casa di Barcellona, ha presentato in esclusiva per Pigiama Rave la sua personale crisi di governo, realizzando l'opera dal titolo CONTE TER. Dopo il famoso bacio tra Salvini e Di Maio, questa volta i protagonisti sono Giuseppe Conte e Clemente Mastella, con un Matteo Renzi “tagliato fuori”.

