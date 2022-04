Tommaso Zorzi e Stefania Orlando insieme in tv: ecco cosa faranno

I fan dei Zorzando esultano perché Tommaso Zorzi e Stefania Orlando condurranno insieme un programma televisivo. Una reunion che arriva dopo il Grande Fratello Vip. La loro amicizia è stata protagonista nell'edizione del reality dello scorso anno e ha conquistato il pubblico. Dopo l'esperienza davanti alle telecamere della casa più spiata d'Italia a Cinecittà inizia una nuova avventura sul piccolo schermo.

L'influencer e opinionista, nonché vincitore di quell'edizione del reality, sarà il conduttore del programma "This is my house" (Questa è la mia casa), in onda su Real Time, nel quale è confermata anche la presenza dell'amica Stefania, come aveva anticipato il sito Tv Blog. La showgirl stessa conferma la sua presenza.

Questa volta gli "Zorzando" staranno insieme in più case. Nel programma quattro concorrenti fingeranno che l'abitazione che stanno descrivendo sia la loro. Tre mentiranno, mentre uno solo dirà la verità. Il compito della giuria sarà quello di scoprire quale è il giocatore onesto, che ha aperto le porte della sua vera casa.

