Dopo la conduzione di Drag Race Italia, Tommaso Zorzi torna in tv questa primavera con tanti nuovi progetti in cantiere. Sull'onda del successo del suo secondo romanzo Parole per noi due, l'ex gieffino ha parlato ai suoi fan dei suoi prossimi show in onda su Real Time e Discovery.

Tommaso Zorzi alla conduzione di due nuovi show su Real Time e Discovery

Come annunciato dalla Bbc, Tommaso condurrà le versioni italiane di The Great Sewing Bee e This is MY House, che si chiameranno rispettivamente Tailor Made - Chi ha la stoffa e Questa è casa mia. «Sono molto felice e devo ringraziare in primis Real Time e Discovery per questa opportunità enorme che mi stanno dando e non vedo l'ora di parlarvi dei format perché sono fighissimi» ha detto Tommaso Zorzi in una storia sui social.

Accanto a questi due programmi, il vincitore della quinta edizione del Gf Vip 5 porterà avanti la conduzione della seconda edizione di Drag Race Italia mentre è impegnato in un tour per l'Italia per il firmacopie del suo nuovo libro. «Mi aspettano mesi di fuoco ma non vedo l'ora raga – ha assicurato l'opinionista –, voglio buttare un grido di felicità: sono davvero felice, grazie». A soli 27 anni Tommaso Zorzi ha già inanellato una serie di successi che lo rendono uno degli influencer più amati di sempre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 21:51

