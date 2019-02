The Young Pope, John Malkovich papa sciatore sulle nevi di Cortina FOTO

Il settimanale Spy pubblica in esclusiva, nel numero di edicola da venerdì 8 febbraio, le eccezionali immagini delle riprese del sequel di, la serie televisiva diretta dal. Le scene sono state girate nei giorni scorsi a Cortina d'Ampezzo e mostrano il nuovo Pontefice della serie, l'attore John Malkovich, mentre scia vestito di bianco sulle piste innevate delle Dolomiti: un chiaro riferimento alle celebri foto del 1983 in cui l'allora, grande appassionato di montagna, si fece immortalare mentre sciava sulle nevi dell'Adamello.Per il momento vige ancora il mistero più assoluto sulla seconda serie del telefilm, a parte che il cast sarà arricchito da un'altra grande star di Hollywood, Sharon Stone. Da alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Spy, Sorrentino vorrebbe riproporre in qualche modo nel serial la situazione attualmente vissuta dalla Chiesa, con un(Lenny Bernardo, interpretato da Jude Law) costretto al ritiro per motivi di salute e un Papa in carica, interpretato da Malkovich.