The Voice Senior, Big di Sanremo tra i concorrenti. Solo Gigi D'Alessio sa chi è: «Dai, ma non l'avete riconosciuto?»

La nuova edizione di The Voice Senior è iniziata ieri sera, 16 febbraio, al timone c'è sempre la padrona di casa Antonella Clerici che ha dato il via alla prima puntata delle blind auditions. Seduti sulle poltrone dei giudici ci sono sempre loro: Arisa, Loredana Bertè, Gigi D'Alessio e Clementino, pronti a scegliere i nuovi concorrenti del talent show.

Uno dei primi cantanti ad esibirsi di fronte ai giudici e al pubblico a casa e in studio è stato Mario Rosini che ha alle spalle una partecipazione molto importante, quella a Sanremo, dove arrivò addirittura sul podio.

Gigi D'Alessio riconosce Mario Rosini

Mario Rosini si è esibito sulle note di “Ritornerai” di Bruno Lauzi e ha convinto tutti i giudici che si sono immediatamente girati. Alle domande di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio esclama: «Ma che state dicendo? Ma l’avete riconosciuto Mario? Lui è Mario Rosini, un big di Sanremo 2004, quando vinse il mio amico Marco Masini.

Mario Rosini ha scelto di entrare a far parte della squadra di Arisa, dopo che lei gli ha chiesto di poter cantare con lui Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi di Lucio Battisti. L'artista ha risposto alla cantante:«Come posso dirti di no? Sono dei tuoi! Grazie a tutti, mi avete fatto un regalo meraviglioso. Adesso torno a casa mia felicissimo, ancora grazie a tutti vuoi».

