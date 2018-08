Domenica 26 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Brutte notizie per i telespettatori in trepida attesa per l'dell'edizionedi Temptation Island: la prima puntata del reality, infatti, è stata rinviata di almeno due settimane. Le riprese sono iniziate nelle ultime ore, ma la messa in onda della, originariamente prevista per la seconda settimana di settembre, è stata posticipata.Con tutta probabilità, come riporta TvBlog , l'inizio di Temptation Island Vip dovrebbe essere posticipato di un paio di settimane, quindi occorrerà pazientare ancora un po' e attendereper vedere le coppie di famosi in gara, pronte a mettere a dura prova la fedeltà e la tenuta delle loro relazioni.Molti telespettatori, già grandi fan dell'edizione 'classica' di Temptation Island, probabilmente ora fremono per vedere cosa succederà al falò con grandi ospiti comee, soprattutto, con la padrona di casa,. Annunci e pubblicità sono già bene in vista, ma con la scritta 'Prossimamente': difficile, quindi, stabilire al momento con certezza quando inizierà il programma, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe dovuto partire tra il 10 e il 15 settembre.C'è un motivo ben preciso dietro lo slittamento della prima puntata: si vuole dare più tempo agli autori per montare le registrazioni per le puntate, anche se fino a ottobre non sarà semplice mantenere la massima riservatezza ed evitare possibili spoiler tra coppie e tentatori, uomini e donne, ma rigorosamente vip.