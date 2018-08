Temptation Island Vip: dalla data di partenza al cast del programma. Tutto quello che devi sapere

TEMPTATION ISLAND VIP 2018: QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Temptation Island Vip: Quando Inizia

Temptation Island Vip: il Cast 2018

Temptation Island Vip: Il conduttore

Temptation Island Vip: Location del Villaggio

Temptation Island Vip: Personaggi

Valeria Marini e Patrick Baldassarri

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini

Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Fabio Esposito e Marcella Esposito

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra

Temptation Island Vip: Simona Ventura è la conduttrice

Temptation Island Vip: Personaggi

Temptation Island Vip: tutti i social

Martedì 21 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La stagione televisiva autunnale sta per ripartire a tutti gli effetti. E tra i programmi più attesi di questa stagione c'è sicuramente, ovvero la versione con inoti della trasmissione più seguita nelle ultime estati. Infatti, dopo il successo di pubblico raccolto in questa estate 2018, Mediaset ha deciso di varare questa versione dell'Isola delle tentazioni che tanto appassiona gli italiani. Il meccanismo del format è molto semplice: leche partecipano al gioco vengono portati in unamolto accattivante, spesso un, e separate. Le donne andranno a vivere in un villaggio con dieci uomini, dei veri e propri "tentatori", e altrettanto viene fatto con gli uomini, "costretti" a passare 21 giorni in compagnia di bellissime donne. Ovviamente, essendo una versione "vip", determinante sarà ilmesso su dagli autori per evoluzione del programma targato Maria De Filippi.Appena rientrati dalle vacanze, non farete in tempo a mettervi seduti sul divano, che Canale 5 inizierà a trasmettere uno dei programmi più attesi di questo autunno. Infatt,Insomma, la rete ammiraglia di casa Mediaset punta subito ad un programma di forte impatto sul pubblico per vincere la sfida dei palinsesti. Il "nuovo" reality targato Maria De Filippi, che ha stravinto la sfida estiva in versione "persone normali", è uno dei programmi più attesi dal pubblico che si è molto appassionato alle avventure sentimentali delle coppie in gioco. Con i momenti clou dei falò tra i più attesi dal pubblico dei telespettatori. Comunque Temptation Island Vip andrà in onda ogni martedì in prima serata.E' stata Simona Ventura, conduttrice dell'edizione Vip del Reality mediaset, a rivelare e ufficializzare il nome di tutte e sei leche formeranno iln un video pubblicato sul sito di Witty, la Ventura elenca i seiche, con i rispettivi compagni, animeranno il reality. Ecco l'elenco ufficiale delle coppie Temptation Island VipCome dicevamo saràL'ex presentatrice dell'Isola dei Famosi e di Quelli che il Calcio, torna da grande protagonista su Canale 5. Voluta fortemente da Maria De Filippi, Simona Ventura si gioca una importante carta della sua carriera. Infatti, dopo un periodo difficile, vissuto anche lontano dal piccolo schermo, e dopo il momento difficile passato a causa delle improvvide parole dell'ex marito Bettarini al Grande Fratello Vip, la Ventura torna con tutti gli onori nella prima serata di Canale 5. Ovviamente, intriga non poco che Simona Ventura si trovi tra i concorrenti del reality il suo ex marito Stefano Bettarini. Facile immaginare che la coppia Bettarini-Nicoletta Larini sarà tra quelle che attireranno di più la curiosità dei telespettatori.Con tutto il rispetto di tutto il, iforti di questa edizione del reality sono senza dubbio, che arriverà sull'isola con la sua fidanzata Nicoletta Larini econ il suo compagno Patrick Baldassarri. Già rodati dalla prima edizione Vip del Grande Fratello i due sono probabilmente i personaggi più conosciuti dal pubblico. Tra le restanti coppie sicuramente suscita curiosità il figlio di Walter Zenga, amato da tantissimi appassionati di calcio. Vedremo se Andrea riuscirà a entrare nel cuore degli italiani come fece suo papà ai tempi della Nazionale di Azeglio Vicini.Qui di seguito trovate tutti i link utili per seguire al meglio Temptation Island Vip 2018. Sia i social della trasmissione, sia i social legati alla conduttrice Simona Ventura, sia a Mediaset, sia al sito di Maria De Filippi Witty.