Temptation Island Vip, svelati i tentatori grazie alla foto di un fan

In un'epoca come questa in cui i social la fanno da padrone, riuscire a tenere un segreto quando si tratta di personaggi dello spettacolo è davvero complicato. Da poche in rete circola la foto deiche parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island Vip 2018 in onda sucondotta daA beccarli all'aeroporto in partenza per raggiungere il resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna alcune fan che l'hanno subito resa pubblica.Si tratta di alcuni volti noti che arrivano dal mondo di Uomini e Donne:ex corteggiatore di Nilufar Addati (arrivò fino al giorno della scelta, ma la Addati optò per Mazzocchi) e che ritroverà nel villaggio delle fidanzate,, ex corteggiatore di Sabrina Ghio e, ex gieffino ed ex tronista. E ancora,, figlio di Vasco Rossi, l’ex tronista Giorgio Alfieri, che però potrebbe far parte della produzione e infine, il palestrato "lenticchio" della scorsa edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia.