Dopo la fine di Temptation Island si scaldano i motori per la nuova edizione diche sarà condotto, come già anticipato da. Già spuntano i primi nomi delle coppie e dei tentatori ma arriva la conferma della partenza del programma.La versione vip dell'isola dei tentatori andrà in onda su Canale 5, ovviamente, a partire dal prossimo 11 settembre in prima serata. Stefano Bettarini e Valeria Marini, con rispettivi partner saranno nel cast e pare insieme a Ursula e Sossio dal Trono Over di Uomini e Donne e Giordano e Nilufar dal Trono Classico, con Alex Belli e Mila Suarez.Segretissimi ancora i nomi dei tentatori, anche se pare sarà presente nel cast Davide Rossi, figlio del più noto Vasco.