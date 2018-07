Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Colpo di scena nella prima puntata diin onda su Canale 5, c'è già un addio. Dopo 10 anniha deciso di mettere fine alla sua storia con. A chiedere subito il confronto al falò cona sopresa è Oronzo.Oronzo dopo aver visto il video della fidanzata in esterna con uno dei corteggiatori ha prima reagito male dicendo: «Mo la faccio piangere», frase che ha indignato il web, poi il mattino dopo, a mente fredda ,ha realizzato di amare davvero Valentina e in lacrime ha chiesto di poter avere il confronto diretto.Valentina, avvisata chiede di poter visionare tutti i video del fidanzato per mostrargli quanto lui l'abbia fatta soffrire.Davanti al falò ad attenderli c'è Filippo con i video:«Non credo che tu possa cambiare - dice Valentina - Se siamo arrivati a dieci anni è perché io mi sono sempre piegata a te, ti ho perdonato, ho messo me stessa in secondo piano". Oronzo prova a controbattere: «Ma lo sai che io ho la malattia delle donne».« Ma stiamo scherzando? - ribatte Valentina - Non ti ho portato al parco giochi. Io con gli altri ragazzi non mi sono mai permessa di fare quello che hai fatto tu dopo cinque minuti. il video che hai visto era uno scherzo per farti capire quello che provo io da 10 anni»«Butti dieci anni così? - Oronzo è in lacrime - Ho capito che le cose che non ho fatto fino ad ora le devo fare», ma Valentina è irremovibile «Devo pensare a me stessa, non pensare che non ti amo più. Tu hai un orgoglio ma io ho una dignità. Devo essere facile. Non posso avere paura che tu mi tradisci. Non hai mai capito quello che ti davo. Filòippo voglio andare via». Oronzo è incredulo, «Filippo sto di me**a. Mi ha attaccato su tutto. Mi vuoi lasciare? Non portarmi qua, lasciami prima. Io la amo con tutto il cuore, Me la vado a riprendere pure fuori».