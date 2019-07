di Ida Di Grazia

Katia Fanelli, anche detta la "fotonica" è uno dei personaggi più divertenti di questa sesta edizione di. La bionda fidanzata però, durante lache abbiamo seguito su, si è riscoperta per la prima volta gelosa del suo Vittorio, che a sua volta si lascia tentare dalla bellissima Vanessa.Katia ha sempre rimproverato il suo fidanzato Vittorio di non avere polso, più volte l'abbiamo sentita dire che si dovrebbe svegliare. Ebbene, desiderio esaudito, perchè a quanto pareKatia vede diversi video del fidanzato della tentatrice piuttosto vicni, troppo vicini, stava addirittura per scappare un bacio.«Sento un po’ di fastidio, ed è palese, credo – commenta la Fanelli durante il falò delle fidanzate – Io questo Vittorio innamorato non lo vedo. Sono entrata qui con i dubbi ma a questo punto secondo me i dubbi li ha anche lui, perché lo vedo anche lui bello sveglio. Non me l’aspettavo. Come ho sempre detto, merita veramente una donna che provi un forte sentimento per lui. Filippo, l’ho voluto portare io qua. Ho visto il video ma non sento tutta questa rabbia».