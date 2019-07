di Ida Di Grazia

Temptation Island

Nunzia e Arcangelo

Nunzia is the new Welcome sullo zerbino #TemptationIsland — Laurabisou (@laurabisou) 8 luglio 2019

Ragazzi mica avete visto uno ZERBINO con scritto Nunzia sopra !?! #Temptationisland — Niccoló Biancalani (@niccobiancalani) 8 luglio 2019

La tche stiamo seguendo insi apre con un falò di confronto straordinario tra Nunzia e Arcangelo. Incredibilmente Arcangelo sembra essere quello più equilibrato tra i due.Un. Chi si aspettava di vedere un Arcangelo pentito si è dovuto ricredere, perchè ad implorare per tutto il tempo di tornare insieme è stata Nunzia.«Non sto qui per giudicarti come ho sempre fatto - spiega Nunzia - sono qui perchè questi giorni mi sono serviti più che quelli nel villaggio. Ho capito che per come ero diventata era giusto che tu pensassi che il sentimento fosse diminuito. Ho capito che ero sempre pronta a fare la guerra. Stasera facciamo il gioco della verità».«La verità è che tu non meriti chi sono io. Quello che hai visto - risponde Arcangelo - è un uomo di m**da. In tutti questi anni mi sono sforzato ma non riuscirò mai a renderti felice. Mi sono rotto di non farti mai stare bene. Tu non puoi vivere pensando a me, ma io sono questo e non vado bene per te. Siamo arrivati ad un punto che non posso farti soffrire più. Quello che hai visto mi ha fatto stare male».«Apprezzo tanto le tue parole, non me l'aspettavo. Non mi sono comportata più come una fidanzata che capiva un fidanzato, ma ero un giudice», ma Arcangelo la interrompe: «». Nunzia non vuole cedere.. Bisogna essere reali nella vita, la strada più facile è quella della bugia, ma io faccio un passo indietro. Voglio tu sia felice. Ora come ora ti farei solo del male, devo sparire». Interviene Filippo per far capire a Nunzia che non c'è più niente da fare, ma lei continua ad insistere: «Non è meglio che stiamo da soli e ragioniamo insieme?», «Così non ne usciamo più, per me non dobbiamo uscire insieme».Arriva la domanda di rito di Filippo: «Arcangelo come vuoi uscire di qui?», Arcangelo non vuole uscire con lei nonostante l'insistenza inspiegabile di Nunzia che lo abbraccia forte implorando di uscire insieme. Anche quando Arcangelo va via Nunzia lo rincorre, continua ad implorare il suo ritorno, lo bacia, piange. ANcora un volta è Filippo Bisciglia a portarla via: «Tu sei forte, dagli e datti anche tu una possibilità».E' bufera anche sui social,

Nunzia è l’esatto esempio sbagliato di donna zerbino, senza dignità che si lascia prendere per il culo da un uomo. NON SIATE COME LEI, MA L’ESATTO OPPOSTO. #TemptationIsland

Filippo che deve togliere Nunzia perché lei è uno zerbino a livello 10mila #TemptationIsland — M.Elisa (@M_ElisaJ) 8 luglio 2019

Lunedì 8 Luglio 2019, 22:16

