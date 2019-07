Temptation Island 2019, l’ex concorrente Elisa Scheffler: «Ognuno si comporta come crede, strategia soggettiva»

Lunedì 8 Luglio 2019, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, reality estivo di casa Mediaset condotto da Filippo Bisciglia, sta raggiungendo dai grandi risultati d’ascolto ma in molti, dopo aver visto il comportamento di alcune coppie in gioco, hanno adombrato il sospetto che dietro alle scenette fra innamorati ci fosse un copione o che alcuni di loro comunque fingessero.A prendere parola sul caso un’altra tentatrice,, nel reality nella quarta eizione, secondo cui nulla è preparato. “Temptation Island - ha fatto sapere in un’intervista a “Vero” - può essere un banco di prova soprattutto perché con tutti i tentatori e le tentatrici anche se una coppia è solida si vengono a creare con facilità delle situazioni che incrinano il rapporto. Ognuno si comporta come meglio crede. Se c’è strategia negli avvicinamenti che si creano nei due villaggi? È una cosa soggettiva. Certo è che quando si è in coppia bisogna stare bene attenti a certi tentatori e ad alcune tentatrici…”.Posizione un po’ differente da quella di un’altra concorrente, Raffaella Giudice, che ultimamente ha parlato di quanto visto nell’ultima edizione: “Sono scioccata per come le coppie stanno vivendo questa edizione di Temptation Island. Mi danno la sensazione che i fidanzati e le fidanzate siano entrati nei villaggi che già si erano lasciati”.