Temptation Island, l'ex concorrente rapinata: «Lasciata sola per troppo tempo...»

Una brutta esperienza per Jessica Battistello, protagonista della sesta edizione di Temptation Island, il docu reality Mediaset condotto da Filippo Bisciglia per coppie in crisi, assieme all’allora fidanzato Andrea Filomena.

Jessica, che oggi vive nella Repubblica Domenicana, ha infatti fatto sapere ai follower di essere stata rapinata. La disavventura è capitata di sera, mentre tornava a casa: «Ciao a tutti/e. Volevo avvisare soprattutto chi ha bisogno di mettersi in comunicazione con me per lavoro di scrivermi per Instagram – ha scritto sul social - Purtroppo l’altro ieri vicino a dove stavo facendo tirocinio mi hanno rapinata… sapevo essere un quartiere particolarmente pericoloso, ed è stato fatto l’errore di lasciarmi sola anche se per poco tempo. Mi hanno puntato una pistola ed ho dovuto dargli tutto quello che avevo, poi con calma vi spiegherò. Io comunque sto benissimo a parte lo spavento iniziale».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Ottobre 2021, 22:46

