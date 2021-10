Stefano De Martino, la foto su Instagram per i suoi 32 anni: il gesto della ex Emma Marrone spiazza tutti

Stefano De Martino compie 32 anni e, tra i tanti auguri ricevuti, uno in particolare salta all'occhio. «Auguri Ste» scrive la sua ex, la cantante Emma Marrone, sotto la foto profilo pubblicata su Instagram dal conduttore e ballerino.

Leggi anche - Elisa Isoardi, tifosa speciale alla partita dell'OstiaMare: in tribuna per il nuovo amore Alessandro Di Paolo

L’ex danzatore di Amici di Maria De Filippi,nelle scorse ore, ha immortalando la torta e i cannoncini gustati in occasione del party con cui ha celebrato il suo compleanno. Migliaia di fan hanno piazzato like e auguri sotto al post, ma il gesto di Emma no nè passato inosservato, tanto da provocare in pochi secondi molti rumors. In centinaia hanno lasciato il ‘Mi piace’ al commento dell’artista salentina.

«Tutte noi donne dovremmo prendere esempio da te», ha sottolineato una fan, apprezzando gli auguri di Emma. In effetti, le parole della musicista sono state inaspettate. E' noto che la Marrone e De Martino hanno superato da tempo gli attriti che si manifestarono all’epoca della loro rottura (motivo della rottura fu Belen Rodriguez, che poi ha sposato e avuto un bambino da Stefano).

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Ottobre 2021, 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA