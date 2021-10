Elisa Isoardi, tifosa speciale alla partita dell'OstiaMare: in tribuna per il nuovo amore Alessandro Di Paolo

Elisa Isoardi allo stadio Anco Marzio di Ostia per seguire la partita dell'OstiaMare, formazione che milita in serie D. Una presenza vip che ha sorpreso un po' tutti gli spettatori. Ma che ci fa la presentatrice e showgirl in tribuna con un vistoso paio di occhiali da sole scuri ad assistere alla sfida tra i padroni di casa e gli ospiti del Real Monterotondo? E non è nemmeno la prima volta che l'ormai ex fidanzata di Matteo Salvini si presenta sugli spalti per fare il tifo per la squadra di casa...

IL NUOVO AMORE

Mistero presto risolto, secondo gli ultimi rumors. Elisa Isoardi è stata paparazzata mentre baciava l'imprenditore Alessandro Di Paolo. Una vera sorpresa visto che la conduttrice si era detta single poco tempo fa. I due erano già stati pizzicati dal settimanale Oggi pocoo tempo fa mentre erano impegnati ad assistere, appunto, a una partita di calcio dell’Ostiamare, il cui presidente è Roberto, ossia il padre di Alessandro. Oggi la presenza bis all'Anco Marzio che conferma il nuovo amore di Elisa. A fine match la Isoardi ha dovuto anche consolare il fidanzato Alessandro, visto che l'OstiaMare non è riuscito a vincere e ha portato a casa solo uno 0-0 contro il Monterotondo.

Si tratta di un clamoroso ritorno di fiamma, visto che Elisa e Alessandro hanno già vissuto una storia d’amore in passato. Una relazione nata dopo che l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha chiuso con Matteo Salvini. Ecco spiegata la presenza ormai abituale della Isoardi in tribuna ad Ostia: una tifosa per... amore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Ottobre 2021, 19:48

