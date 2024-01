Tali e Quali, l'imitazione di Maria De Filippi è esilarante: «Carlo Conti, non dovresti pensare all'eredità della Rai»

di Redazione web

Tali e Quali e C'è Posta Per Te si sono sfidati nel sabato sera di Rai 1 e Canale 5 e hanno tenuto incollati alla televisione milioni di telespettatori. Verso la fine dello show condotto da Carlo Conti, i due programmi, in un certo senso, si sono incontrati perché, l'imitatore Vincenzo De Lucia vestiva i panni di Maria De Filippi che, in perfetto stile C'è Posta, ha letto una lettera esilarante al conduttore.

La lettera di "Maria De Filippi"

Prima che Carlo Conti annunciasse la seconda manche dei "provini" della prima serata di Tali e Quali, Vincenzo De Lucia, nei panni di Maria De Filippi, si è portato al centro dello studio e ha detto: «Senti Carlo ti devo leggere una lettera».

Quindi, ha cominciato a leggere: «Chi mi scrive è una donna che vuole ritrovare il suo uomo e mi scrive perché sapendo che io stasera sono su Rai 1, lei tenta attraverso di me di convincere suo marito. Posso leggere? Ok, vado. Ti scrivo questa lettera perché, forse, mandandola in tv, questo è l'unico modo di parlare con te perché ormai sei più lì che a casa. Questi dovrebbero essere i nostri migliori anni e tu li stai passando con Malgioglio.

Le parole di Carlo Conti

La finta lettera della moglie di Carlo Conti, Francesca Vaccaro, ha fatto divertire tutto il pubblico in studio e anche la giuria, soprattutto Loretta Goggi che, più volte, ha riso sonoramente. Al termine del pensiero, il conduttore, ridendo, ha detto: «Va bene, va bene apro la busta».

