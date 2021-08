Superquark: mercoledì l'ultima puntata, destinazione Messico. Tra i temi anche "insetti a tavola"

Superquark: mercoledì l'ultima puntata, destinazione Messico. Alle 21.25 su Rai1 le immagini spettacolari della Bbc alla scoperta del rovente nord. Ma non solo, ospiti di Piero Angela in studio la dottoressa Elisabetta Bernardi che spiega come molto presto si potranno mangiare gli insetti.

L’ultimo viaggio della stagione di “Superquark”, in onda mercoledì 25 agosto alle 21.25 su Rai1, ha come meta il Messico.

A “Superquark” Barbara Gallavotti e Cristina Scardovi vanno a vedere come dare un volto al colpevole ricostruendone i tratti somatici a partire dal Dna, mentre Giovanni Carrada e Gianpiero Orsingher sono su un sommergibile della Marina Militare per scoprire le nuove tecnologie subacquee; e Marco Visalberghi fa il punto sulla fusione nucleare, l’energia pulita del futuro, illimitata e senza rischi. E ancora, Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni raccontano la lotta contro la Xylella per salvare gli ulivi della Puglia.

Per le rubriche, ospiti di Piero Angela in studio la dottoressa Elisabetta Bernardi che spiega come molto presto si potranno mangiare gli insetti, per “Scienza in cucina”; il professor Alessandro Barbero che parla dell’invenzione del grattacielo, per “Dietro le quinte della storia”; Massimo Polidoro, per “Psicologia di una bufala”; e il professor Emmanuele Jannini che rivela se siamo fedeli o infedeli, per “Questione di ormoni”.



A seguire, in seconda serata, a “Superquark natura”, Piero Angela presenta l’ultimo episodio della serie Bbc “7 continenti un pianeta” girato in Africa, visitata nei suoi vari ambienti e climi, come le sue grandi savane dove abitano i "big five", i cinque grandi: leoni, elefanti, bufali, rinoceronti e leopardi, con la loro corona di zebre, giraffe, antilopi e gazzelle.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Agosto 2021, 13:04

