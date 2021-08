Chiara Ferragni, confessione ai follower: «Dallo psicologo una volta a settimana. Avevo attacchi di panico poi...»

di Ida Di Grazia

Chiara Ferragni e la confessione ai suoi follower: «Dallo psicologo una volta a settimana. Avevo attacchi di panico poi...». L'influencer che da poco ha lanciato una nuova linea dedicata alla scuola ha aperto su Instagram il question box senza sottrarsi a nessuna domanda.

Chiara Ferragni è in vacanza con la sua famiglia e tra un tuffo nel mare della Costa Smeralda e i festeggiamenti per i 5 mesi della piccola Vittoria, l'ultima nata in casa Ferragnez, ha dedicato un po' di tempo ai suoi 25 milioni di follower rispondendo alle loro domande su Instagram.

Tantissime le domande a cui la Ferragni ha risposto con estrema sincerità rivelando anche i suoi momenti di grande fragilità che le hanno però permesso di essere molto fiera della Chiara di oggi: «Sono molto felice della persona che sono diventata e sto diventando - scrive nel box - e penso che la me teenager, che si sentiva sola e diversa dagli altri, sarebbe molto fiera della Chiara 34enne di ora».

A colpire è anche la sua serenità nel confessare di aver avuto in passato attacchi di panico quando viveva da sola a Los Angeles: «Sono riuscita a superarli buttandomi a capofitto nelle mie paure, ma ogni esperienza è naturalmente diversa. Ora quando mi viene un po' di ansia (da quando sono genitore mi succede spesso), cerco di concentrarmi sul lavoro e altre esperienze, e non focalizzarmi sulla stessa sensazione».

«Ho fatto tanto lavoro su me stessa - rivela la Ferragni - ho sempre cercato di affrontare le mie paure e di capire pian piano la mia mente, e da cosa certi meccanismi siano scaturiti". Negli ultimi tre anni mi sono poi fatta uno dei regali più grandi per capirmi: vedo uno psicologo una volta a settimana, esperienza che consiglio veramente a tutti».

