Stefano De Martino, la sorpresa di Maria De Filippi: «Sempre il solito scemo»

Stefano De Martino e Maria De Filippi sono tornati insieme sul piccolo schermo perché lei, una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, è stata ospite nello show di lui: Da Natale a Santo Stefano.

Maria e il ballerino si sono divertiti insieme sul palco e si sono scambiati una serie di battute che sono molto piaciute ai telespettatori a casa. I due si conoscono da moltissimi anni e si potrebbe dire che lei sia il Cupido di lui, dato che, gli ha sempre fatto incontrare donne che, poi, sono diventate importanti come, ad esempio, Emma o Belen Rodriguez.

Maria De Filippi da Stefano De Martino

Stefano De Martino è diventato a tutti gli effetti un "one man show": conduce, balla, fa monologhi e fa divertire il suo pubblico, per questo, negli ultimi anni, è diventato sempre più popolare in televisione. Il suo programma "Da Natale a Santo Stefano" ha accolto tantissimi ospiti tra cui anche l'amica Maria De Filippi che si è presentata completamente vestita di rosso che ha raccontato: «È vero quello che dice, che era stato scartato ma io misi la mano sulla sua spalla e lo ripescai». Quindi, De Martino ha risposto: «Io dico sempre che adda campà cient’anne» e Maria De Filippi ha riso: «Sei sempre il solito scemo».

Stefano De Martino ad Amici

Infine, Maria De Filippi ha raccontato l'esperienza di Stefano De Martino ad Amici: «Lui esce da Amici nel giorno della semifinale e siccome io mi ero affezionata a quest’essere, quel giorno ha pianto lui e ho pianto io».

