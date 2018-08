Magalli dispiaciuto per Stefania Orlando: «Fa solo le televendite»

A distanza di cinque anni,è pronta a ritornare grande protagonista in. La showgirl e conduttrice, infatti, ha annunciato che sarà tra i protagonisti, dal prossimo autunno, di Unomattina in famiglia.In questa lunga assenza, a dire il vero,non è rimasta certo lontana dal piccolo schermo, ma è stata impegnata a livello poco più che locale. In questi ultimi anni, la showgirl e conduttrice, 51 anni, è stata protagonista di Buon pomeriggio, sull'emittente televisiva pugliese Telenorba.L'annuncio del ritorno in Rai è giunto durante un'intervista alla rivista Spy, in cui ha ribadito la propria stima nei confronti di, con cui ha condiviso un'esperienza professionale a I fatti vostri. Il conduttore, infatti, si era detto rammaricato di vedere la bionda collega impegnata solo in televendite. «Ho ringraziato Giancarlo in privato. Alcune testate hanno visto il marcio dietro quell'affermazione, come se fare televendite sia qualcosa di deplorevole» - ha commentato Stefania Orlando - «In realtà, lui sosteneva solo che era un peccato vedermi solamente in quel contesto, con impegni lavorativi ridotti».A Unomattina in famiglia, Stefania Orlando si occuperà die spiega: «Sarei ipocrita se non dicessi che vorrei fare qualcosa in più, ma sono comunque molto felice di essere in un programma di qualità e di successo. So che ci sono molti colleghi e colleghe a spasso, che vorrebbero essere al mio posto».Il ritorno in Rai di Stefania Orlando, come svela la diretta interessata, avrebbe potuto concretizzarsi anche con la partecipazione a Tale e Quale Show, ma è tutto saltato all'ultimo: «Il primo provino era andato molto bene, ma poi non mi hanno presa all'ultima selezione. Cose che succedono». Assolutamente da escludere, invece, la possibilità di una partecipazione ad un: «Non fa per me, sono proprio il tipo opposto a quello ideale per quel tipo di show».