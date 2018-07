Domenica 22 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ha dedicato un pensiero alla ex colleganel corso di un'intervista rilasciata a gay.it. In particolare il conduttore de I Fatti Vostri, in cui lalo ha accompagnato per un breve periodo, si è detto dispiaciuto., con la quale ho fatto una sola stagione de I Fatti Vostri, mi ha lasciato un bel ricordo e mi dispiace davvero tanto vederla solo nelle televendite». Il conduttore crede che laabbia molto talento, ma che non le venga data l'occasione di dimostrarlo: «Non c'è nulla di male a farle, ci mancherebbe, ma lei è davvero molto brava e meriterebbe sicuramente qualcosa in più»