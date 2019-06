Stasera in tv 27 Giugno 2019: semifinale Europei Under 21 tra Spagna e Francia su Rai2 e Grease su Canale5

Giovedì 27 Giugno 2019, 21:13

. Il musical più famoso di tutti i tempi torna sul piccolo schermo: su Canale 5 alle 21.32 c’è Grease. Dopo 41 anni dalla prima uscita nelle sale cinematografiche, il film è ancora amatissimo dal pubblico, che ride e si emoziona con la storia d’amore tra Danny e Sandy. Su Rai 1 alle 21.25 ci aspettano due episodi di Don Matteo 11. Su Rai 2 alle 20.45 c’è la semifinale Spagna-Francia dei Campionati Europei Under 21 di Calcio.Cameron Diaz e Toni Collette sono le protagoniste di In her shoes (Se fossi lei) su Rai 3 alle 21.20. Rete 4 alle 21.30 trasmette Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio. Alle 21.18 su Italia 1 c’è il film Into the storm, con Richard Armitage. Andrea Purgatori ci aspetta con Atlantide su La7 alle 21.15 per parlare di Ustica. Will Smith cerca Sette Anime su TV8 alle 21.30. Chef Rubio ci porta in Veneto con Camionisti in trattoria su NOVE alle 21.25. 42 è il film con Harrison Ford in onda su Iris alle 21.00. Foto: Kikapress