Barbara D'Urso , l'indiscrezione sulla morte di Solange a Pomeriggio 5 : «Era mesi che stava male con lo stomaco». Oggi, nel programma di Canale 5, si è tornati a parlare del mistero attorno alla morte di Paolo Bucinelli, in arte Solange, trovato morto lo scorso 7 gennaio nella sua abitazione di Collesalvetti, in provincia di Livorno.

L'inviata in collegamento spiega: «I risultati dell'autopsia non sono ancora ufficiali, potrebbe essere stato un infarto. Solange era stato in pronto soccorso qualche giorno prima e la diagnosi era un'iperglicemia». In collegamento, anche l'amica storica di Solange, Chiara, che commenta: «Paolo aveva dei problemi di stomaco da mesi. Qualche giorno fa, gli avevo cucinato il cacciucco e lui non era riuscito a mangiarlo. Siamo rimasti sorpresi quando abbiamo sentito parlare di iperglicemia e d'infarto. L'avevo accompagnato io dal cardiologo e stava bene. È stato ritrovato sul divano, perché Paolo si appisolava mentre guardava la tv. Il 5 sera lo avevano sentito tutti i nostri amici».

L'inviata conclude: «I funerali avrebbero dovuto essere domani, ma per un errore burocratico sono rimandati a data da destinarsi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 18:41

