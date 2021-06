Sky si fa in quattro con i nuovi canali: Investigation, Documentaries, Nature e Serie

Non accadeva dal 2014 che Sky presentasse un nuovo canale nell’abbonamento Basic, quello primario a cui si possono aggiungere i vari pacchetti (sportivi o cinema). Sette anni dopo il lancio di Sky Atlantic (che nel prossimo autunno avrà l’evento clou attesissimo: Gomorra 5), il broadcaster e produttore di contenuti si fa in quattro e cala il poker.

I 4 nuovi canali del brand Sky sono disponibili dal 1° luglio per tutti gli abbonati via satellite e via internet, compresi nell’abbonamento, on demand e in streaming su Now. Sono Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature. Al progetto – ha confermato Antonella d’Errico (Executive Vice President Programming Sky Italia) – si sta lavorando da due anni e mezzo. Su Sky Serie (canale 112) verranno trasmesse le serie tv con ampia varietà di genere italiane e internazionali, largo spazio alle produzioni Sky Original. Tra i titoli più attesi “Ridatemi mia moglie” con Fabio De Luigi diretto da Alessandro Genovesi e “A casa tutti bene – La serie” di Gabriele Muccino che ha confessato come anche i registi cinematografici ora transitano volentieri sui canali dedicati alla serialità.



Ma ormai la serialità ha conquistato anche i documentari. Ed ecco che Sky Documentaries (canali 122 e 402) presenta il suo biglietto da visita. Ad accendere il canale “Il Testimone” di Pif (su Giulio Reggeni raccontato dai suoi genitori), “Bruno vs Tyson”. Ci saranno titoli come la discussa miniserie “Allen vs Farrow” sulle accuse di abusi sessuali contro il regista, “Hillary”, un ritratto intenso dell’ex segretario di Stato Usa, “Tiger Woods” il campione.



Sui canali 124 e 404 troverà spazio Sky Nature che apre una finestra sull’ambiente e il pianeta da salvare. Programmazione spettacolare e contenuti di alta qualità. A inaugurare ci sarà “Greta Thunberg - Un anno per salvare il mondo”, la docu-serie che segue la giovane attivista tra il 2019 e il 2020.



Il quarto nuovo canale è Sky Investigation (al tasto 114 del telecomando Sky). Dal thriller al noir, dalle detective stories al poliziesco scientifico. Titoli che saranno disponibili anche on demand. Tra le novità del primo mese di programmazione il poliziesco scientifico “Coroner”, con Serinda Swan nei panni di un medico legale, “Il Giustiziere” con Éric Cantona e il legal drama “Avvocati di famiglia – Family Law”. In seguito spazio al crime drama “The Equalizer”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 08:22

