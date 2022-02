Selvaggia Lucarelli, autrice del monologo di Sabrina Ferilli: «È stato bello aiutarla a trovare le parole giuste»

Svelata l'autrice del “non monologo” pronunciato da Sabrina Ferilli, che ha incantato il pubblico dell'Ariston a Sanremo 2022. Dopo le polemiche attorno a un presunto Ferilli Gate – così è stato ribattezzato l'incidente tra la co-conduttrice e Amadeus sul palco dell'Ariston – Selvaggia Lucarelli rivela, in pieno accordo con l'interessata, di essere stata lei a scrivere la pièce interpretata dall'attrice.

Leggi anche > Il non monologo di Sabrina Ferilli a Sanremo 2022 conquista tutti: il testo integrale

Selvaggia Lucarelli, autrice del monologo di Sabrina Ferilli

«Adesso che il volume è più basso e le luci sono spente, ringrazio Sabrina Ferilli per la fiducia che mi ha dato – ha esordito sui social la Lucarelli –. È stato bello aiutarla a trovare le parole per dare il giusto vestito ai SUOI pensieri limpidi e mai banali. Ripeto, ai SUOI pensieri, perché fin da subito ha detto, lei: io voglio portare leggerezza. Ti meriti tutto cara Sabrina Ferilli (questo post è concordato con lei, no dietrologie please)»

Come chiarito dalla giornalista, Selvaggia Lucarelli si è limitata a dare forma al personale pensiero dell'attrice, che sul palco dell'Ariston voleva portare appunto la propria storia personale, le proprie scelte, i propri affetti, la propria professione e la tenacia con cui è riuscita a conquistarsi le cose migliori della vita.

Alla fine del suo intervento social, la Lucarelli ha voluto sottolineare che il post era concordato con la Ferilli, onde evitare inutili polemiche o ulteriori dietrologie. Dopo quelle già sollevate nelle ultime sere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA