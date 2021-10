Scene da un Matrimonio, anticipazioni: Anna Tatangelo arriva ad Anzio. Sabato 30 ottobre, alle ore 14:10, su Canale 5 quinto appuntamento con il format di Gianni Ippoliti prodotto da Pesci Combattenti. Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Armando e Giulia.

Armando e Giulia si conoscono sei anni fa. Lei ha solo 18 anni, lui 30, ben 12 di più e un matrimonio alle spalle. Ma Armando è in un periodo di estrema confusione e ha voglia di divertirsi e di avere tante ragazze. Dopo poco tempo lo dice a Giulia, che però oramai si è innamorata ed ha la profonda convinzione che Armando un giorno diventerà suo marito. Decide, quindi, di restargli accanto, nonostante le perplessità delle sue amiche e dei genitori. La svolta arriva dopo quattro anni, quando Giulia prende una decisione drastica: solo con me o senza di me. Finalmente Armando capisce cosa sta perdendo e inizia con lei una relazione ufficiale, che culmina con una bellissima proposta di matrimonio. Giulia finalmente oggi sposerà il suo Armando nella sede comunale di Anzio ed insieme festeggeranno la loro unione con amici e parenti in una splendida villa a Nettuno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 15:21

