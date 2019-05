Sandra Milo choc: «Per pagare i debiti mi sono concessa a un uomo». Gelo in studio a Storie Italiane

di Matilde Andolfo

choc: «Per pagare i miei debiti, mi sono data a un uomo. Una persona gentile che ha saldato tutto». È la rivelazione choc a, il programma daytime di Eleonora Daniele su Rai1.Quasi in chiusura di trasmissione laha deciso di rivelare questo segreto di cui nessuno era a conoscenza. La situazione debitoria diha tenuto banco per mesi. L'attrice musa di Federico Fellini ha confessato davanti alle telecamere le sue difficoltà economiche, l'impossibilità ad affrontare i suoi. Gli aiuti degli amici come Maurizio Costanzo che l'hanno aiutata ad andare avanti soprattutto dopo il blocco dei conti. Adesso grazie a un accordo con l'Agenzia delle Entrate possibile con l'introduzione della nuova legge, la situazione sembra migliorata.Tra gli ospiti di Storie Italiane Leopoldo Mastelloni e Floriana Secondi anche loro hanno vissuto momenti di difficoltà economiche. Sandra Milo, dal canto suo, ha risposto in merito alla propria situazione debitoria: «ho sempre pagato le tasse». Poi le difficoltà degli ultimi mesi che l'hanno fatta precipitare in uno stato di profonda ansia e depressione: «ho anche pensato di togliermi la vita». Quindi la rivelazione «adesso la dico, non l'ho mai detto nessuno. Mi sono data a un uomo per saldare i debiti». In studio è calato il silenzio. La Daniele ha commentato : «ti sei pentita della scelta». «No, mai - è stata la risposta - non mi sono mai pentita delle mie scelte. Ogni scelta è migliore dell'alternativa» . «Ti senti giudicata?»-ha chiesto la conduttrice infine. «No - ha detto Sandra Milo - perché fino ad ora non l'ho mai detto a nessuno». Domani la seconda parte del racconto a Storie italiane.