di Ida Di Grazia

Grande Fratello Vip 2020

Lunedì 13 Gennaio 2020, 19:43

Dopo Cristiano Malgioglio anchesi scaglia contro Salvo dopo le affermazioni sessiste nei confronti diche hanno indignato tutti.«Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co 'sto culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux». Queste sono solo alcune delleha pronunciato all'interno della casa delai danni delle concorrentie che stanno scatenando una vera e propria bufera. Oltre all'indignazione via social,è intervenuto su Twitter definendo Salvo:«Disgustoso e orribile» e ora ancheha deciso di fare qualcosa in merito. Da questa sera sul sito di Striscia (www.striscialanotizia.it)ma il tg satirico non condanna solo il concorrente siciliano, ma anche tutti gli altri compagni che erano con lui e che ridevano a queste affermazioni. Quindi il sondaggio completo prevedrà la possibilità di votare l'espulsione non sono di Salvo ma anche di, testimoni e complici delle sue affermazioni, oppure se non eliminare nessuno.