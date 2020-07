Basoccu, il chirurgo dei vip, protagonista di "Ritoccàti" la scketch comedy dedicati alla chirurgia estetica. Su Sky

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, è la nuova scketch comedy dedicata alla chirurghia estetica, che avrà come protagonista, in una veste tutta nuova, il chirurgo dei vip. La serie, ideata insieme ae prodotta da, andrà in onda a partire dal 13 luglio, dal lunedì al venerdì, alle ore 20 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, su Sky Go e su Now TV.Il programma è diretto da Alessandro Guida, conosciuto già come regista e produttore di videoclip d’innumerevoli cantanti tra i quali,. I protagonisti, alla continua ricerca della bellezza assoluta, proporranno al cospetto del chirurgo estetico, le loro storie e le loro richieste più strabilianti. Una serie divertente, che vedrà Giulio Basoccu, affermato chirurgo romano che opera nel campo della chirurgia estetica nazionale e internazionale da trenta anni, alle prese con le richieste più strane e spassose.Al suo fianco, si sono alternati nomi noti come:Il programma, così come si presenta, è fresco, leggero e “fa un po’ di ironia su un tema sempre all’avanguardia come quello della chirurgia estetica, un’esperienza divertente che vuole portare comicità e allegria a tutti i telespettatori” ha commentato il professor Giulio Basoccu.Il programma è stato realizzato in collaborazione con Brand Solutions, divisone interna di Sky Media.