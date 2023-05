Queen of the Universe su Paramount+: Aura Eternal rappresenta l'Italia

di Luca Uccello

L’attesa è finita. A partire dal 3 giugno, l’attesissima seconda stagione di QUEEN OF THE UNIVERSE arriverà finalmente in esclusiva su Paramount+. Condotta da Graham Norton, cinque volte vincitore del BAFTA TV Award, subito dopo gli Stati Uniti la nuova stagione debutterà su Paramount+ in Italia, oltre che nel Regno Unito, in America Latina, Francia, Germania, Svizzera, Austria e Australia.

QUEEN OF THE UNIVERSE segue le drag queen più talentuose del mondo mentre si sfidano per il successo mondiale e i Paesi si affrontano per mettere in luce i loro migliori talenti.

Ma chi è l'italiana originaria di Palermo, Aura Eternal? Dopo aver partecipato alla seconda stagione di Drag Race Italia, dove è arrivata tra i primi tre classificati, Aura ha continuato a cantare, dando prova di abilità sorprendenti.

Ogni episodio vedrà le drag queen più combattive al mondo debuttare con una nuova performance musicale di fronte a un pubblico dal vivo e al "Pop Diva Panel" dei giudici, nella speranza di essere incoronate "Queen of the Universe". In questa stagione, la superstar mondiale Mel B si unisce ai giudici che ritornano, tra cui l'artista discografica di platino, la produttrice e giudice di "RuPaul's Drag Race", vincitrice di tre Emmy, Michelle Visage, la pluri-candidata agli Emmy e ai GRAMMY® Vanessa Williams e la superstar americana delle drag Trixie Mattel.

E le altre? Ecco tutto il cast della seconda stagione di QUEEN OF THE UNIVERSE:

