Quando gli ascolti dei talk politici sono rose e Floris

Quest’anno più che mai sono finiti nell’occhio del ciclone a causa degli ospiti, non sempre con il cv all’altezza, tuttavia i talk show politici continuano ad avere ascolti. Sia nella fascia access, sia in prima e in seconda serata. All’ora di cena il primato spetta a Otto e Mezzo di Lilli Gruber. Tiene la Palombelli con Stasera Italia e cresce Tg2 Post. In seconda serata Bruno Vespa conserva la leadership.

Nel prime time le sfide a confronto avvengono principalmente il martedì e il giovedì. Seppure anche chi viaggia solitario può festeggiare brindando alla crescita share. A cominciare da Quarta Repubblica, Non è l’Arena, Controcorrente e Zona Bianca. Il pubblico della prima serata del martedì e giovedì sera (con Del Debbio vs Formigli) viaggia in media tra il 12 e il 15% di share che si divide tra i contendenti.

Il martedì è la serata clou perché ai blocchi di partenza troviamo Giovanni Floris, Bianca Berlinguer e Mario Giordano. Tra i tre la sfida degli ascolti è spesso interessante. Va detto però che alla fine è quasi sempre diMartedì a portarsi a casa la fetta più grande della torta.

Il talk di Floris in sovrapposizione contro Cartabianca nelle ultime sei stagioni ha vinto come media spettatori e share 191 volte contro le 12 sconfitte (4 quest’anno). Le medie ascolti di diMartedì negli ultimi 5 anni sono state: 5,5% (2016-2017)- 6,9% (2017-2018)- 6,7% (2018-2019) - 6,1% (2019-2020) - 5,7% (2020-2021) e 6% (2021-2022). La sovrapposizione di DiMartedì contro Fuori dal Coro è andata così: 23 vittorie contro 3 (2019-2020); 29-7 (2020-2021) e 31-3 (2021-2022). Bottino più che lusinghiero per Giovanni Floris che vince nei confronti di Cartabianca anche in pubblicità, con il triplo degli spot rispetto a Rai3 in ogni puntata.

