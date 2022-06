Isola dei Famosi, stasera la finalissima: si chiude la stagione più lunga e seguita di sempre

Ogni anno sull’Isola dei Famosi se ne dicono (e scrivono) sempre di tutti i colori. Può piacere o non piacere ma i dati la dicono lunga sul successo del reality, condotto anche quest’anno dalla signora delle gaffe (più cercate che spontanee) di Ilary Blasi, che resta un punto di riferimento per il successo del format. Si conclude stasera una stagione record. La più lunga di sempre con una media delle 24 puntate di 2,5 milioni di spettatori a puntata con il 20,3% di share sul target commerciale, media che sale al 26,5% sul pubblico 15-34 anni.

Una ciliegina sulla torta stagionale Mediaset, che dall’inizio dell’anno è il broadcaster free italiano che cresce di più negli ascolti. Prendendo in esame le 24 ore, tutti i giorni da gennaio a giugno e tutti gli eventi andati in onda le reti di Cologno Monzese hanno aumentato la quota della propria audience di 2,4 punti rispetto allo stesso periodo 2021. In Prime Time le reti Mediaset salgono di 2,7 punti mentre in seconda serata si registra un picco sia di ascolti: Mediaset arriva al 44,1% di share sul target commerciale.

Un’altra medaglia al collo riguarda il pubblico non over. Mediaset è il broadcaster più visto nelle 24 ore tra le fasce di pubblico 4-14 anni, 15-24 anni, 25-34 anni, 35-44 anni e 45-54 anni. La fascia con il distacco più elevato con il principale concorrente è quella 35-44 anni: 47,1% contro 24,2%, praticamente un ascolto doppio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA