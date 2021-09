Pomeriggio 5 , lite in diretta. La frase choc dell'ospite spiazza tutti. Barbara D'Urso furiosa: «Ho sentito bene...». Oggi, nel programma contenitore di Canale 5 si è parlato della storia della professoressa di una scuola di Fabriano sospesa dal servizio per non aver esibito il green pass per cinque giorni.

L'insegnante in collegamento spiega: «Io non sono confusa da nulla, ho scelto in coscienza. Il tampone è descriminatorio, lo dovrei fare ogni 48 ore. Dietro la scelta di una persona c'è un mondo e va rispettato. Io ho avuto il Covid. Ma non mi è stato diagnosticato, perché il tampone era negativo. Mi tutelo con le mascherine e il distanziamento. Nella mia esperienza personale, la scuola è stata un posto sicuro». Poi la frase che ha fatto sobbalzare gli analisti sulla sedia: «Il green pass è discriminante verso chi liberamente sceglie di non fare il vaccino».

Pierluigi Nuzzi, ospite in studio, replica così: «Lei è un pessimo esempio del corpo docente italiano. Dovrebbe fare un passo indietro e non insegnare più. Il vaccino aiuta la salute. Ha visto quante migliaia di morti ci sono stati». La prof no vax ribatte: «Non avete ascoltato il mio punto di vista...». Ma Barbara D'Urso risponde piccata: «L'ho ascoltato e sentito bene. Ma il vaccino è fondamentale».

