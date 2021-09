Pomeriggio 5 , l'ospite scoppia in lacrime in diretta: «È un dolore disumano». Barbara D'Urso si commuove. Oggi, nel programma contenitore di Canale 5 si è parlato della storia della signora Maria, sospesa dal lavoro in una mensa scolastica perché non vuole vaccinarsi.

Leggi anche > Gf Vip, Amedeo Goria e le accuse di alcune inquiline della casa. «Lo fa veramente?». Fan furiosi: «Squalificatelo»

Maria spiega: «Non sono una no vax e non sono contro i vaccini. Ma mio figlio da piccolo ebbe grandi problemi in seguito al vaccino antipolio. Per questa ragione a scuola fu bullizzato e a 17 anni si è tolto la vita. Io ho un blocco psicologico, vorrei fare i tamponi ma non me lo posso permettere perché guadagno 500 euro al mese. Vorrei dei tamponi gratuiti».

Barbara D'Urso

Gli analisti in studio cercano di incoraggiare la signora: «Il vaccino è sicuro al 96 per cento, se lo fa può tornare al suo amato lavoro». Ma la signora si commuove fino alle lacrime: «Ho perso un figlio, è un dolore disumano». Interviene Barbara D'Urso: «Amore, io da mamma ti capisco».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA