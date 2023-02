Pippo Baudo, come sta il conduttore? Quella lacrima di Balistreri e l'ansia per le sue condizioni di salute

Il conduttore televisivo Pippo Baudo, decano della televisione italiana, ha rassicurato la redazione de Il Messaggero sulle sue condizioni di salute dopo le preoccupazioni sollevate dalla presunta lacrima di Pippo Balistreri in diretta televisiva.

Pippo Baudo, dalla malattia all'addio alla tv: come sta ora? Lui rivela: «Sto bene, sono uscito a pranzo»

Pippo Baudo, le condizioni di salute

Baudo ha dichiarato di stare bene e di non capire perché si stesse diffondendo la notizia della sua malattia: «Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli. Il miglior modo per rassicurare tutti è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio», ha dichiarato il conduttore.

L'apprensione era nata durante una puntata di Italia Sì, condotta da Marco Liorni, dove Balistreri aveva dichiarato di essere commosso e preoccupato per le condizioni di salute di Baudo. Tuttavia, Baudo ha voluto personalmente rassicurare tutti, dichiarando di essere appena uscito a pranzo e di andare ora a riposarsi.

