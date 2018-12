Piero Angela inarrestabile a 90 anni, quel desiderio 'trasgressivo' confessato a Che tempo che fa

Lunedì 17 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A meno di una settimana dal grande evento, Piero Angela ha deciso di festeggiare i suoi 90 anni in anteprima a Che tempo che fa dove è stato ospite nella puntata del 16 dicembre. Il leggendario divulgatore scientifico, più volte paragonato al mitico Maestro Manzi e osannato per il suo modo di parlare di scienza in modo comprensibile a tutti, ha dato di sé un ritratto pressoché inedito su Rai 1 e si è divertito parecchio durante l’intervista con Fabio Fazio...Tra una imitazione di Bongiorno e una linguaccia 'alla Einstein', ha confessato un desiderio piuttosto trasgressivo: “Vorrei arrivarci a 200 anni...si...ma in motocicletta e con una bella bionda sul sellino posteriore”. Foto@Kikapress