Pechino Express: tre concorrenti a rischio, dovranno pagare una penale per spoiler

Non c'è pace per "",dopo le polemiche e la successicva esclusione di Eleonora Brigliadori, arriva una nuova tegola sul programma.rischiano di dover pagare una penale per spoiler.Come riporta il settimanale Spy mentre le riprese del programma sono ancora in corso i tre sono tornati attivissimi sui social con immagini che confermano il loro rientro in Italia, cosa che indica che non sarebbero più in gara. Sarà prevista una pensale per loro oppure i profili sono gestiti dai Socialm media Manager che stanno pubblicando foto d'archivio?Le otto coppie in gara sono:I mattutini (Adriana Volpe e Marcello Cirillo)I Ridanciani (Tommaso Zorzi e Paola Caruso).I Promessi Sposi (Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale)I fratelli (Claudio e Fabrizio Colica)Le mannequin (Linda Morselli e Rachele Fogar)I poeti (Mirko Frezza e Tommy Kuti)I Surfisti (Andrea Montovoli e Francisco Porcella)Le ‘Signore della tv’ (Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti).