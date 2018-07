Temptation Island, â€‹Ida Platano e Riccardo Guarnieri si amano

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

hanno grandi progetti per il futuro. Dopo essere usciti da, la coppia nata asembra essere molto più solida di prima.Intervistati dal magazine di “Uomini e Donne” Ida ha detto: “Temptation Island è stata per me un’esperienza unica ma difficile allo stesso tempo, non c’è stato nemmeno un momento in cui non abbia pensato a Riccardo e a quanto mi mancasse. Grazie a Temptation ho capito quanto tenga a me, l’ho visto geloso e non lo era mai stato prima. Sentirgli dire che io e Samu siamo la sua famiglia e che vuole prendersi cura di noi è stata la risposta a tutte le lacrime che ho versato nel villaggio. Al falò di confronto non ho resistito e gli sono saltata addosso, sono convinta che senza il programma non avrei avuto, in così poco tempo, tutte queste conferme da lui. Per me non è stato un gioco, anche se per tanti può esserlo. Si mettono in discussione i sentimenti…sono uscita più forte, sicuramente più razionale per certi aspetti. Voglio tenere Riccardo sempre tra le mie braccia e alimentare questo forte sentimento giorno per giorno”.Anche Riccardo dopo l'esperienza a Temptation sembra avere le idee molto più chiare sul suo futuro: "ho capito che è inutile rimandare a domani quello che voglio fare oggi. Prima di partecipare al programma avevo mille riserve sul cambiare vita, lasciare tutto e trasferirmi da lei, soprattutto per il mio lavoro e per paura di non riuscire a darle le sicurezze che merita. Dentro al villaggio ho avuto paura di perderla e ho raggiunto la consapevolezza che voglio fare le valigie e andare da Ida, prendermi cura di lei e di Samu. Non voglio starle mai più lontano per così tanti giorni, voglio far parte di tutta la sua vita”.