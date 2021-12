Paolo Calissano, il caso della ballerina morta di overdose: cosa accadde nel 2005

La vita di Paolo Calissano, attore trovato morto in casa oggi a 54 anni, negli ultimi anni è stata segnata dalle vicende di cronaca. Nel 2006 Calissano aveva patteggiato la condanna a quattro anni di reclusione per omicidio colposo in conseguenza di altro reato (la cessione di cocaina) per la morte per overdose di una ballerina brasiliana di lap dance, Ana Lucia Bandeira Bezerra, condanna scontata poi nella comunità di recupero per tossicodipendenti 'Fermata d'autobus di Trofarello (Torino). Aveva poi ottenuto l'indulto.

Morto Paolo Calissano, aveva 54 anni. L'attore trovato senza vita in casa

Cosa accadde con Ana Lucia Bandeira

E' il 25 settembre 2005 quando Ana Lucia, all'epoca compagna di Calissano, viene trovata morta nel suo appartamento a Genova, stroncata da un'overdose di cocaina. Nella casa dell'attore ne vengono trovati e sequestrati circa 30 grammi. Gli spacciatori che avevano ceduto la dose risultatale fatale furono poi arrestati pochi mesi dopo: due persone che avevano partecipato a quel festino a base di cocaina raccontarono i particolari che portarono all'identificazione dei pusher. Ana Laura aveva due figli piccoli: Calissano risarcì sia loro che l'ex marito della ballerina, per una cifra totale di circa 145mila euro.

Paolo Calissano, l'ultima compagna: «Siete degli sciacalli, adesso lasciatelo in pace»

La vicenda segnò duramente Calissano, in quegli anni sulla cresta dell'onda e amatissimo dal pubblico, la cui carriera finì per eclissarsi. Meno di tre anni dopo, il 13 febbraio 2008, un altro avvenimento scioccante: un grave incidente d'auto con la sua Audi, con cui Calissano va a sbattere contro un guardrail intorno a Genova. All'arrivo in ospedale nel suo organismo furono rilevate tracce di cocaina, cocaina che aveva anche addosso.

