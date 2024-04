Paola Gassman morta, Ugo Pagliai: «Era malata ma non si è voluta curare per non soffrire come la mamma, avrei dovuto obbligarla»

di Redazione Web

Una vita insieme. Così tanto tempo da non ricordarsi com'era prima. Ugo Pagliai ha detto addio alla sua Paola Gassman, la compagna morta martedì a 78 anni. Di questi, 55 passati insieme a «Ugo». È stata l'ultima parola che ha pronunciato l'attrice figlia del grande Vittorio e sorella di Alessandro. I due non si sono mai sposati, ma sono rimasti sempre insieme.

«Più di mezzo secolo trascorso felicemente, lei ed io, sempre vicini, un vero record - ha detto al Corriere Pagliai - Per me è difficile, in questo momento, parlare a mente lucida... Ci siamo voluti bene in una maniera completa: abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto vacanze al mare, in montagna, in campagna, sempre insieme... E poi abbiamo curato la nostra famiglia, i figli, i nipoti».

La malattia che l'ha uccisa

Paola Gassman è stata uccisa da una malattia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 21:02

